sting paga 600mila sterline agli ex police colpa di una canzone maledetta che li ha divisi per sempre

In un tribunale di Londra si conclude una delle vicende più complesse del rock: Sting versa 600 mila sterline agli ex membri dei Police, coinvolti in una controversia legata a una canzone maledetta. La disputa ha segnato in modo irreversibile il rapporto tra i musicisti, lasciando un’impronta duratura nella storia della band. Un episodio che mette in luce come le questioni legate ai diritti e alle interpretazioni artistiche possano avere conseguenze legali significative.

In un’aula di tribunale a Londra si sta consumando l’ultimo capitolo di una delle saghe più turbolente della storia del rock. Sting, Stewart Copeland e Andy Summers, i tre membri dei leggendari Police, sono di nuovo l’uno contro l’altro per una questione di soldi e diritti d’autore. Nonostante la band si sia sciolta nel lontano 1984, il loro successo più grande, “Every Breath You Take”, continua a generare cifre da capogiro e, insieme ad esse, tensioni mai risolte. Recentemente, Sting ha dovuto versare oltre 600.000 sterline ai suoi ex compagni dopo aver ammesso di averli pagati meno del dovuto in passato. 🔗 Leggi su Cultweb.it

