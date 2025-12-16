A Foggia serata musicale dedicata alla zampogna di Scapoli

A Foggia si prepara una serata speciale dedicata alla tradizione musicale della zampogna di Scapoli, simbolo delle festività natalizie. L’evento promette di immergere il pubblico nell’atmosfera autentica e suggestiva delle tradizioni popolari, offrendo un’esperienza culturale ricca di emozioni e musica.

Foggia si prepara ad accogliere una serata di grande suggestione musicale e culturale all’insegna delle tradizioni natalizie. Sabato 20 dicembre alle 19 presso il Palazzo Vescovile di Foggia è in programma l’evento musicale ‘Dalle melodie di un antico Natale ai suoni della tradizione popolare’. Foggiatoday.it

