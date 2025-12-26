In collina ancora rischio frane | l’avviso della Protezione civile

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avvisa la Protezione civile dell'Emilia Romagna: “Nelle zone montane e collinari, in particolare del settore centro-orientale, non si escludono occasionali fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a seguito delle precipitazioni pregresse”. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

