In collina ancora rischio frane | l’avviso della Protezione civile
Avvisa la Protezione civile dell'Emilia Romagna: “Nelle zone montane e collinari, in particolare del settore centro-orientale, non si escludono occasionali fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a seguito delle precipitazioni pregresse”. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
"Viviamo sotto le frane. La collina sta cedendo" - Dal tombino spunta un guanto ancora sporco di fango che regge un palloncino bianco. lanazione.it
Con arbitro asiatico, coinvolgendo Collina che non ne era consapevole, correndo il rischio di compiere una scelta che avrebbe reso irregolare il campionato, Milan-Como torna a San Siro e si giocherà come scritto qualche giorno fa x.com
«I sindaci dell’Emilia Romagna hanno predisposto evacuazioni precauzionali nelle aree più a rischio dei Comuni di Faenza, Bagnacavallo, Castel Bolognese, Cotignola, Lugo, Solarolo, Fusignano e Alfonsine, nel ravennate, e sono stati allestiti spazi di accog - facebook.com facebook
