È morta Anna Rusticano la cantante aveva 71 anni | il successo con Tutto è musica e Sto con te
È scomparsa Anna Rusticano, cantante nota per successi come
È morta all'età di 71 anni Anna Rusticano, la celebre cantante di "Tutto è musica" e "Sto con te": era ricoverata in una clinica romana a causa di una polmonite. Ad annunciarlo è stata la sorella Sandra. Fanpage.it
Morta Anna Rusticano a Roma per una polmonite, la cantante aveva 71 anni - È morta stamattina all'età di 71 anni la cantante Anna Rusticano. msn.com
L'altro ieri è morta Anna Toscano, scrittrice, giornalista e fotografa. Ne sto leggendo molto in questi giorni e devo ammettere che non la conoscevo e che mi sta piacendo moltissimo. Sarà da approfondire; aveva 55 anni, chissà quanto avrebbe ancora potuto re - facebook.com facebook