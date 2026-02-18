Comune di Baronissi | Grande successo per la presentazione del libro di Luca Trapanese Storia di una famiglia imperfetta
La Sindaca Anna Petta: “A Baronissi le politiche sociali sono al centro della nostra azione amministrativa”. Una sala gremita, un pubblico attento e partecipativo: così si è aperta la presentazione del libro Storia di una famiglia imperfetta di Luca Trapanese, trasformando l’incontro in un grande momento di dialogo collettivo sui temi dell’imperfezione, dell’unicità e del coraggio di raccontarsi. L’evento, promosso dal Comune di Baronissi, ha visto la partecipazione della Sindaca Anna Petta e si è svolto sotto la guida della giornalista Barbara Landi, che ha moderato l’incontro e dialogato con l’autore, lasciando al pubblico importanti suggestioni e spunti di riflessione sul valore delle storie personali, della famiglia, dell’adozione e della diversità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
