Comune di Baronissi | Grande successo per la presentazione del libro di Luca Trapanese Storia di una famiglia imperfetta

Il Comune di Baronissi ha riscosso grande entusiasmo durante la presentazione del libro di Luca Trapanese, intitolato

La Sindaca Anna Petta: “A Baronissi le politiche sociali sono al centro della nostra azione amministrativa”. Una sala gremita, un pubblico attento e partecipativo: così si è aperta la presentazione del libro Storia di una famiglia imperfetta di Luca Trapanese, trasformando l’incontro in un grande momento di dialogo collettivo sui temi dell’imperfezione, dell’unicità e del coraggio di raccontarsi. L’evento, promosso dal Comune di Baronissi, ha visto la partecipazione della Sindaca Anna Petta e si è svolto sotto la guida della giornalista Barbara Landi, che ha moderato l’incontro e dialogato con l’autore, lasciando al pubblico importanti suggestioni e spunti di riflessione sul valore delle storie personali, della famiglia, dell’adozione e della diversità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

