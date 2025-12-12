Open day allo Ial Gorizia | giornata dedicata alla formazione

Il 13 dicembre, la sede Ial Fvg di Gorizia apre le sue porte per l'Open Day, offrendo un'opportunità ai giovani di scoprire i corsi e le strutture dell'istituto. Dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, studenti di terza media potranno visitare aule e laboratori, esplorando le possibilità di formazione per il loro futuro.

La sede Ial Fvg di Gorizia in via Nizza 36 apre le proprie aule e i laboratori il 13 dicembre (ore 9–13 e 14–17) per una nuova edizione di Scuola Aperta, dedicata agli studenti di terza media che stanno scegliendo il proprio percorso di crescita personale e professionaleScuola Aperta, dedicata. Triesteprima.it Open Day Ial Fvg a Gorizia: nuove opportunità di formazione e corsi innovativi - GORIZIA, 18 maggio 2025 – La sede Ial Fvg di Gorizia apre le sue porte per un evento speciale dedicato a studenti e famiglie che desiderano scoprire le opportunità formative offerte dalla scuola. nordest24.it GORIZIA - Gli indirizzi di Biotecnologie, Liceo Scientifico e Tecnico economico-turistico propongono l’ultimo Open day dedicato ai ragazzi delle medie. Gli stage proseguiranno in orario scolastico fino a gennaio. ISCRIVITI anche al nostro canale Telegram -> - facebook.com facebook

Open Day Istituto Ferraioli di Napoli Succursale di via Gorizia - Parte 2

Video Open Day Istituto Ferraioli di Napoli Succursale di via Gorizia - Parte 2 Video Open Day Istituto Ferraioli di Napoli Succursale di via Gorizia - Parte 2