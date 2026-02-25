a manduria tuttingioco per una salute condivisa

Tarantini Time Quotidiano La salute della persona non riguarda solo la dimensione sanitaria, ma comprende una serie di fattori, tra cui l’integrazione e il benessere sociale, nonché la qualità della vita e, conseguentemente, le risorse che ognuno di noi possiede per riappropriarsi della quotidianità e della serenità. Per questo oggi più che mai è necessario che tutte le componenti della società che possono incidere in questo ambito si confrontino condividendo esperienze e best practices. Con questo scopo nasce l’iniziativa a carattere regionale Tuttingioco, la cui prima edizione si terrà, con il claim “buone pratiche per promuovere la salute del territorio”, sabato 28 febbraio, presso la Parrocchia San Giovanni Bosco a Manduria. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Tuttingioco ODV e dal Progetto di inclusione sociale Same Road di Manduria, in collaborazione con l’ANPIS Puglia, vuole essere un momento di incontro e di riflessione su un modello che, da oltre quindici anni, rappresenta una consolidata buona pratica di inclusione sociale e riabilitazione, capace di coniugare sport, relazioni, comunità e sensibilizzazione sui temi della salute mentale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

