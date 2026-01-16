A che ora parte Sofia Goggia oggi seconda prova discesa Tarvisio 2026 | n di pettorale tv streaming

La seconda prova cronometrata della discesa libera femminile di Tarvisio si terrà venerdì 16 gennaio alle 11:00. L’evento, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, vedrà protagonista Sofia Goggia e sarà trasmesso in diretta su TV e streaming. Ecco tutte le informazioni utili su orario, pettorale e come seguire la competizione.

Venerdì 16 gennaio (ore 11.00) andrà in scena la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile di Tarvisio, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Ultimo testa a disposizione delle atlete per trovare il giusto feeling con la pista italiana e per cercare le migliori linee in vista della gara in programma sabato 17 gennaio, a maggior ragione considerando che non il Circo Bianco non è protagonista in questa località da addirittura quindici anni. LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE ALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI WENGEN DALLE 12.30 Riflettori puntati su Sofia Goggia, che ha avuto in sorte il pettorale numero 11 dopo una poca brillante prestazione offerta nel primo test in terra friulana.

