A che ora lo sci alpino oggi | startlist seconda prova discesa Zauchensee tv streaming

Ecco l’orario di partenza della seconda prova di discesa di Zauchensee, con startlist, diretta TV e streaming. Questa sessione rappresenta l’ultima opportunità per analizzare le traiettorie e affinare la preparazione in vista della gara di domani, offrendo indicazioni utili per ottimizzare la strategia e il materiale.

È l’ultima occasione per individuare le linee da seguire nella gara di domani e ricevere le indicazioni utili a completare il fondamentale lavoro sui materiali. La Coppa del Mondo di sci alpino femminile torna in pista a Zauchensee per la seconda prova cronometrata della discesa libera, training che inizierà alle 11:30. La prova disputata ieri, l’inizio è stato rimandato di un’ora rispetto al previsto per le avverse condizioni meteorologiche e la partenza è stata abbassata al via del SuperG, ha visto molte atlete di punta scegliere di non spingere al massimo e accontentarsi di controllare per iniziare a prendere confidenza con il tracciato. 🔗 Leggi su Oasport.it

