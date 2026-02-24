A che ora inizia e quando finisce la prima serata di Sanremo 2026 Conti sarà un orologio svizzero

Carlo Conti organizza la prima serata di Sanremo 2026, che inizia alle 20:40 e si conclude intorno alle 23:45. La serata si svolge nel Teatro Ariston, dove i primi artisti si preparano a salire sul palco. Conti si distingue ancora per precisione e puntualità, mantenendo l’orologio svizzero anche in questa edizione. Le prove generali si sono concluse ieri, e ora si attende l’inizio ufficiale dello spettacolo.

Sanremo, 24 febbraio 2026 – Stasera il palcoscenico del Teatro Ariston riaccende i riflettori per l'appuntamento più atteso della musica italiana: prende ufficialmente il via il 76° Festival di Sanremo, anche quest'anno targato Carlo Conti. La kermesse si apre con una maratona musicale che vedrà sfilare tutti i 30 artisti in gara, sottoposti al primo giudizio in vista della finale. A decidere le sorti iniziali dei brani sarà esclusivamente la giuria composta dalla Sala Stampa, tv e Web, che a fine puntata svelerà le prime cinque posizioni della classifica provvisoria, mantenendo però l'incertezza sul piazzamento esatto per alimentare la suspense dei prossimi giorni.