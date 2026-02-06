A che ora inizia la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 questa sera e dove vederla in tv

Questa sera alle 20.00 si accendono le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 con la cerimonia di apertura. L’evento si terrà nello stadio di Milano e sarà trasmesso in diretta su diverse reti televisive. Gli italiani aspettano con entusiasmo questa grande vetrina sportiva, che durerà fino al 22 febbraio.

L’attesa è finita: oggi venerdì 6 a domenica 22 febbraio 2026 l’Italia torna protagonista dello sport mondiale ospitando i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. Le prime gare sono già iniziate mercoledì 4 febbraio, mentre le prime medaglie verranno assegnate a partire da sabato 7 febbraio. Iscriviti alla Newsletter Funweek MILANO, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere, clicca qui>> Ma come da tradizione, il momento più atteso sarà l’inizio ufficiale dei Giochi, con una cerimonia di apertura senza precedenti, pensata come un grande spettacolo diffuso. Quando si svolge la cerimonia di apertura.🔗 Leggi su Funweek.it

CERIMONIA DELLA FIAMMA OLIMPICA PER LE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 A VERONA

A che ora inizia la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026: come seguirla in tv, programmaMariah Carey canterà in italiano. Andrea Boccelli duetterà anche in inglese, francese e spagnolo. Il tributo a Giorgio Armani. Programma, scaletta, orari, durata, ospiti... Guida definitiva alla cerim ... msn.com

