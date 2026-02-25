Sanremo 2026 la scaletta della seconda serata di mercoledì 25 febbraio | chi i 15 big che cantano Achille Lauro e gli altri co-conduttori

Carlo Conti commenta gli ascolti in calo con nonchalance («Me li aspettavo peggiori»). E guarda oltre, all’atto secondo: Achille Lauro pare pronto a stupire, emozionatissima Pilar Fogliati, Lillo canterà Carlo Conti aveva messo ieri le mani avanti: «Non mi sono mai esaltato per i grandi numeri, non mi abbatto per punti in meno di share». E oggi ribadisce: «Non ho battuto me stesso, ma rimane un risultato altissimo, il Festival sta bene. Con la contro-programmazione e le partite, me li aspettavo peggiori». La prima serata di Sanremo 2026 ha avuto uno share del 58 percento con 9 milioni 600 mila telespettatori di ascolto medio, secondo la Total Audience rilevata da Auditel. Un calo netto rispetto allo scorso anno quando il debutto conquistò 12.218.000 spettatori e il 65.3 percento di share. Emozionatissima Pilar Fogliati in conferenza stampa. «Io qui mi sento a casa», dice Achille Lauro, «con Carlo ce’è una grandissima sintonia, sono molto contento. 🔗 Leggi su Amica.it

Leggi anche: Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo co-conduttori. Ecco l’ordine di uscita dei 15 cantanti

Scaletta seconda serata Sanremo 2026, 15 cantanti in gara: sul palco Lillo, Pilar Fogliati e Achille LauroL'organizzazione del Festival di Sanremo 2026 ha annunciato la scaletta della seconda serata, con 15 cantanti pronti a salire sul palco.

Temi più discussi: Sanremo 2026, la scaletta della prima serata; Festival di Sanremo 2026, il programma: cantanti e ospiti in scaletta, serata per serata; Sanremo 2026, la scaletta della prima serata: ordine di uscita dei cantanti, orari, ospiti e conduttori; Sanremo 2026, la scaletta della prima serata con gli orari di cantanti e ospiti.

Festival di Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: cantanti in gara, ospiti e ordine di uscitaStasera Sanremo 2026 cambia ritmo: arrivano le sfide delle Nuove Proposte, il televoto entra in gioco e sul palco spuntano co-conduttori e ospiti. Ecco la ... alfemminile.com

Sanremo 2026 in diretta, stasera la seconda serata. Scaletta, cantanti e ultime news. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2026 in diretta, stasera la seconda serata. Scaletta, cantanti e ultime news. LIVE ... tg24.sky.it

"Io fidanzato". Sanremo, Achille Lauro risponde così - facebook.com facebook

Quindici Big sul palco, le prime sfide tra le Nuove Proposte e una serata che mescola gara e spettacolo. Carlo Conti e Laura Pausini guidano il secondo appuntamento del Festival con Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo Petrolo x.com