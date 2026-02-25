sanremo 2026 orari seconda serata a che ora finisce e quando cantano achille e pausini

Tutto pronto per la seconda serata del Festival di Sanremo 2026, ancora una volta guidata da Carlo Conti. Al suo fianco di nuovo Laura Pausini ma cambiano gli altri co-conduttori. Dopo l’esordio con Can Yaman, ci sono Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo. Solo quindici cantanti dei trenta in gara si esibiranno stasera e spazio alle Nuove Proposte con l’aiuto di Gianluca Gazzoli, già conduttore di Sanremo Giovani. A che ora inizia e finisce la seconda serata di Sanremo 2026. Come da scaletta, la seconda serata di Sanremo 2026 inizierà alle 20.40 con Carlo Conti e Laura Pausini. Al loro fianco Gianluca Gazzoli per introdurre la gara delle Nuove Proposte. Più precisamente la semifinale dei giovani, che vedrà dunque sfidarsi Blind, El Ma & Soniko, Angelica Bove, Nicolò Filippucci e Mazzariello. 🔗 Leggi su Dilei.it

