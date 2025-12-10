Ministero Istruzione e Avis firmano accordo per promuovere la donazione del sangue tra gli studenti con focus sull’Educazione civica

Orizzontescuola.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero dell'Istruzione e Avis hanno firmato un accordo per promuovere la donazione del sangue tra gli studenti, integrando questa tematica nell'ambito dell'Educazione civica. L'iniziativa mira a sensibilizzare i giovani sull'importanza della solidarietà e della responsabilità sociale, rafforzando i valori di cittadinanza e partecipazione attiva attraverso programmi educativi dedicati.

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha sottoscritto un protocollo con Oscar Bianchi, presidente nazionale di Avis. L'accordo è stato firmato alla presenza del vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, che ricopre l'incarico di ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Trump firma decreto per chiudere il Ministero dell'Istruzione - Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato, circondato da bambini seduti nei banchi di scuola, un ordine esecutivo per iniziare a smantellare il Ministero ... Secondo notizie.tiscali.it