Le Bambole di Pezza in concerto alla Casa della Musica di Napoli

Le Bambole di Pezza tornano in scena con il loro nuovo “CLUB TOUR 2026”. Questa volta scelgono i club di Napoli, dove l’atmosfera più intima permette di vivere la musica in modo più diretto. La band punta a coinvolgere il pubblico con un sound energico, proprio come negli spettacoli dal vivo più fermentanti.

Le Bambole di Pezza annunciano il nuovo “CLUB TOUR 2026”. La band torna a esibirsi nei club, privilegiando spazi che esaltano l’energia e la dimensione diretta del concerto. La grinta dei loro live è infatti un marchio di fabbrica. Sabato 9 maggio 2026 le Bambole di Pezza si esibiranno a Napoli, alla Casa della Musica (co Palapartenope via Barbagallo 115), nella loro unica tappa in Campania. Le Bambole di Pezza hanno costruito il proprio successo soprattutto dal vivo, con centinaia di concerti in Italia e all’estero, partecipazioni ai principali festival e aperture a grandi nomi della scena rock internazionale come Ska-P, Def Leppard, Mötley Crüe, Sex Pistols ed Editors.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Le Bambole di Pezza sono una band italiana formata interamente da donne, nata a Milano.

