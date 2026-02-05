Testimonianze di Resistenza in Palestina | incontro con Guy

Sabato sera a Reggio Calabria si è svolto un incontro con Guy, attivista israeliano di Ta’ayush. Presso la Casa del Popolo “Ruggero Condò”, il Coordinamento Pro Palestina ha ascoltato le sue testimonianze sulla lotta in Palestina. L’evento ha attirato un pubblico interessato, pronto ad ascoltare le parole di chi si batte da anni per i diritti delle comunità palestinesi.

Sabato 7 febbraio alle ore 18, presso la Casa del Popolo “Ruggero Condò” di Reggio Calabria, il Coordinamento Pro Palestina Reggino organizza un incontro pubblico con Guy, attivista israeliano membro dell’associazione Ta’ayush, impegnata da oltre vent'anni nella difesa delle comunità palestinesi.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

