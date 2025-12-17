Il volto tra fascino e racconto Gli ospiti della Rsa visti dai giovani
L'articolo presenta una serie di ritratti fotografici realizzati dagli studenti del Liceo artistico Fontana di Arese, ispirati all’estetica di Gustav Klimt. Le opere, che raffigurano gli ospiti della Rsa Gallazzi Vismara, esplorano il dialogo tra fascino e narrazione, offrendo uno sguardo sensibile e creativo sulla relazione tra giovani e anziani.
I ritratti fotografici di partenza sono quelli degli ospiti della Rsa Gallazzi Vismara. Le contaminazioni, ispirate all’estetica di Gustav Klimt, portano la firma degli studenti delle classi 4°C e 5°C dell’indirizzo figurativo del Liceo artistico Fontana di Arese. È il progetto "Il volto tra fascino e racconto" nato per portare un tocco di arte e rendere più colorati e gradevoli gli spazi della residenza sanitaria per anziani di via Matteotti. La richiesta è stata fatta dalla stessa Rsa e le due classi coinvolte hanno risposto proponendo di realizzare una serie di ritratti fotografici degli ospiti e di rielaborarli poi in chiave artistica, abbinandoli a temi decorativi ispirati a Klimt. Ilgiorno.it
Il volto tra fascino e racconto. Gli ospiti della Rsa visti dai giovani - Arese, gli studenti del Fontana alle prese con una serie di ritratti fotografici rielaborati in chiave artistica. msn.com
