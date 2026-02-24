Marzo Cascinese | di Donne e di Diritti | il programma degli eventi celebrativi

Il Comune di Cascina organizza il ciclo di eventi “Marzo cascinese: di donne e di diritti” per l’8 marzo, in risposta alla crescente attenzione sulla parità di genere. La serie di sette appuntamenti partirà il 2 marzo e coinvolgerà diverse associazioni locali, portando sul palco temi come l’uguaglianza e la partecipazione civica. La scelta di date e luoghi specifici mira a coinvolgere attivamente la comunità e sensibilizzare sui diritti delle donne.

© Lanazione.it - “Marzo Cascinese: di Donne e di Diritti”: il programma degli eventi celebrativi

Cascina (PI), 24 febbraio 2026 – Il Comune di Cascina celebra l'8 marzo, Giornata internazionale della donna, con un ricco calendario di iniziative riunite sotto il titolo 'Marzo cascinese: di donne e di diritti', un ciclo di sette appuntamenti dedicati ai temi dei diritti, della parità di genere e della cittadinanza attiva, che prenderà il via lunedì 2 marzo. L'amministrazione comunale, propone un percorso articolato che, per tutto il mese di marzo, offrirà occasioni di approfondimento, confronto e informazione, coinvolgendo istituzioni, associazioni, esperti ed enti del territorio. "Il 'Marzo Cascinese' - dichiara Michelangelo Betti, sindaco di Cascina - si propone come uno spazio aperto alla cittadinanza, pensato per valorizzare il contributo delle donne nella vita sociale, culturale ed economica della comunità e per riaffermare con forza l'importanza dei diritti, della parità e delle pari opportunità.