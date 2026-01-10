Il Superbonus 110% è stato prorogato fino al 2026, ma esclusivamente per gli immobili danneggiati da eventi sismici. In quattro regioni, questa agevolazione rimane disponibile per sostenere interventi di miglioramento sismico e efficientamento energetico. Per richiederlo, è necessario rispettare specifici requisiti e seguire le procedure previste dalla normativa. Di seguito, una guida passo passo per accedere a questa opportunità.

Il Superbonus 110% è stato prorogato nel 2026, ma solo per gli immobili colpiti da un evento sismico. Sarà ancora possibile accedere all’agevolazione, ma la richiesta potrà essere inoltrata solo se coinvolge un immobile che insiste in uno dei comuni coinvolti dai terremoti del 2009 e del 2016. Il celebre contributo serve per coprire le spese sostenute per la ristrutturazione, l’efficientamento energetico e la riduzione del rischio sismico. Nel corso degli anni il Superbonus è stato al centro di diverse polemiche ed è stato modificato più volte. La Legge di Bilancio 2026 ha confermato la possibilità anche per quest’anno di accedere all’incentivo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Superbonus 110% prorogato nel 2026 in quattro regioni, come richiederlo

Leggi anche: "Sisma, prorogato il Superbonus"

Leggi anche: Frode del Superbonus 110, sequestri e denunce

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Bonus Casa 2026: tutte le agevolazioni, tra conferme e stop; Bonus casa 2026: ristrutturazione, ecobonus e sismabonus; Bonus casa, confermate anche nel 2026 le aliquote al 50% e al 36%. Cosa sapere; Bonus casa a due vie 50-36% confermato anche per il 2026.

Superbonus 110% prorogato nel 2026 in quattro regioni, come richiederlo - Il Superbonus 110% è stato prorogato nelle aree terremotate ed è possibile usufruire ancora di sconto in fattura e cessione del credito ... quifinanza.it