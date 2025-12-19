Scopri i nuovi master dell’Università eCampus, ideali per docenti abilitati o specializzati che vogliono arricchire il proprio percorso professionale. Progettati per un riconoscimento rapido di 30 CFU, offrono un’opportunità concreta di ottenere un titolo universitario aggiuntivo in tempi brevi. Un’occasione unica per rafforzare le competenze e qualificare ulteriormente il tuo profilo nel mondo dell’istruzione.

I nuovi Master dell’università eCampus sono stati progettati appositamente per chi ha già conseguito percorsi abilitanti o di specializzazione e desidera ottenere in tempi brevi un ulteriore titolo universitario. Lo scopo di tali percorsi accademici è di essere funzionali alla formazione dei docentie al miglioramento della propria posizione, in vista della riapertura delle prossime GPS. . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: I nuovi master dell’Università eCampus, percorsi ideali per docenti già abilitati o specializzati che potranno avere il riconoscimento di 30 CFU

Leggi anche: Percorsi di integrazione per la classe di concorso A18: l’Università Link propone corsi singoli e master per completare materie e cfu mancanti

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Nuovi spazi, laboratori avanzati e un Master di eccellenza per formare i medici del futuro nella ricerca applicata e nelle tecnologie innovative - facebook.com facebook

#UNIBAS pubblica i nuovi Master per docenti e dirigenti scolastici! Formazione avanzata tra governance, didattica, IA e innovazione digitale. Scadenza domande: 5 gennaio 2026. [email protected] Consulta il bando: portale.unibas.it/.../master/art x.com