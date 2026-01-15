Omicidio Nada Cella Annalucia Cecere condannata a 24 anni di carcere | 2 anni a Soracco
La Corte d’Assise di Genova ha condannato Annalucia Cecere a 24 anni di reclusione per l’omicidio di Nada Cella, avvenuto a Chiavari nel 1996. La sentenza rappresenta il verdetto di primo grado nel procedimento giudiziario relativo a un episodio che ha suscitato attenzione nell’opinione pubblica. La vicenda si inserisce nel contesto di un procedimento che ha coinvolto anche altre persone, tra cui un’altra condanna a due anni di carcere.
La Corte d'Assise di Genova ha pronunciato la sentenza di primo grado per l'omicidio di Nada Cella, uccisa nel 1996 a Chiavari. Annalucia Cecere è stata condannata a 24 anni di carcere, mentre Marco Soracco, imputato per favoreggiamento, è stato condannato a due anni.
