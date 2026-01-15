Omicidio Nada Cella Annalucia Cecere condannata a 24 anni di carcere e Soracco a 2 | Giustizia è fatta

La Corte d’Assise di Genova ha emesso la sentenza di primo grado per l’omicidio di Nada Cella, avvenuto nel 1996 a Chiavari. Annalucia Cecere è stata condannata a 24 anni di carcere, mentre Soracco a 2. La decisione conclude un percorso giudiziario lungo, portando alla definizione di un caso che ha suscitato grande attenzione pubblica.

