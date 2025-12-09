Dalla Regione 14 milioni per la riqualificazione energetica degli impianti sportivi piemontesi

Novaratoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla Regione Piemonte una importante dotazione finanziaria di 14 milioni di euro, nell'ambito del Programma regionale dei Fondi Fesr 2021-2027 destinati a interventi di efficientamento energetico. Sono due le misure approvate nei giorni scorsi dalla Giunta regionale del Piemonte, riguardanti. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

