Lazio | voucher sport e impiantistica la Regione scende in campo con due bandi dedicati

La Regione Lazio ha lanciato due bandi per sostenere lo sport e l’impiantistica, rispondendo alla necessità di migliorare le strutture sportive e favorire la partecipazione di tutti. La decisione nasce dalla richiesta di rafforzare l’offerta sportiva e garantire accesso alle attività, soprattutto nelle zone meno servite. Con questi fondi, si punta a creare nuove opportunità per le associazioni locali e le scuole. La strategia mira a potenziare il settore a livello regionale.

La Regione Lazio ha lanciato una strategia integrata volta a promuovere in modo concreto lo sport come un pilastro fondamentale per il benessere e l’inclusione sociale. Con il supporto di Sport e Salute, vengono avviati contemporaneamente due bandi: “Voucher per lo Sport 2026-27” e “Sport in Comune”, entrambi pubblicati a partire da oggi sul sito sportesalute.eu. Questa iniziativa è stata annunciata ufficialmente dalla Regione Lazio e mira a superare le principali barriere all’accesso alla pratica sportiva, quali i costi elevati che gravano sulle famiglie e la mancanza di impianti moderni e sicuri sul territorio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

