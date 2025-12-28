A Nascitura Gioiosa Marea diventa Presepe vivente
Gioiosa Marea si prepara a ospitare “A Nascitura”, il presepe vivente che si terrà lunedì 29 dicembre a partire dalle ore 19. Un evento che valorizza le tradizioni locali, offrendo un momento di condivisione e cultura per tutta la comunità. L’iniziativa rappresenta un’occasione per riscoprire il patrimonio storico e religioso del territorio, in un’atmosfera autentica e partecipativa.
Gioiosa Marea si accende di emozione e tradizione con “A Nascitura”, il presepe vivente in programma lunedì 29 dicembre, a partire dalle ore 19.00, nella suggestiva Contrada San Leonardo.Un evento molto sentito e partecipato, reso speciale dalla straordinaria adesione della comunità locale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
GIOIOSA MAREA (ME) 29 DICEMBRE 2025 A NASCITURA – III EDIZIONE La tradizione che non ha bisogno di effetti speciali per emozionare Torna A Nascitura, il Presepe Vivente che racconta la Natività tra fede, comunità e atmosfere autentiche. Presep - facebook.com facebook
