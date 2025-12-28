A Nascitura Gioiosa Marea diventa Presepe vivente

Gioiosa Marea si prepara a ospitare “A Nascitura”, il presepe vivente che si terrà lunedì 29 dicembre a partire dalle ore 19. Un evento che valorizza le tradizioni locali, offrendo un momento di condivisione e cultura per tutta la comunità. L’iniziativa rappresenta un’occasione per riscoprire il patrimonio storico e religioso del territorio, in un’atmosfera autentica e partecipativa.

