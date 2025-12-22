Fecondità in calo | oltre 10 milioni di persone non intendono avere figli Le difficoltà economiche restano il principale ostacolo secondo il nuovo report Istat
Il report Istat sulle "Intenzioni di fecondità anno 2024" evidenzia che tra le persone in età compresa tra 18 e 49 anni oltre 10,5 milioni non intendono avere figli o altri figli nel corso della vita. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
