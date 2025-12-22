Fecondità in calo | oltre 10 milioni di persone non intendono avere figli Le difficoltà economiche restano il principale ostacolo secondo il nuovo report Istat

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il report Istat sulle "Intenzioni di fecondità anno 2024" evidenzia che tra le persone in età compresa tra 18 e 49 anni oltre 10,5 milioni non intendono avere figli o altri figli nel corso della vita. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

