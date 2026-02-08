Varese ha ricordato le vittime delle foibe con una cerimonia alla Sala Montanari. Autorità, rappresentanti delle associazioni e studenti del liceo Cairoli si sono riuniti per onorare la memoria di quelle tragedie. La giornata si è concentrata sul valore di non dimenticare, con discorsi e momenti di confronto aperti a tutta la comunità.

Varese ha celebrato il Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe. È stata la Sala Montanari ad ospitare la cerimonia commemorativa a cui hanno partecipato autorità, rappresentanti delle associazioni e il mondo scolastico, con gli studenti del liceo classico Cairoli. L’appuntamento è stato organizzato dalla Prefettura di Varese insieme a Provincia, Comune, Ufficio scolastico territoriale, Università dell’Insubria e Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia. Il presidente della sezione varesina dell’associazione, Pier Maria Morresi, ha introdotto la giornata leggendo il testo della legge 92 del 30 marzo 2004 che ha istituito la ricorrenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Giorno del Ricordo. Lo sterminio delle Foibe tra memoria e celebrazioni: "Una lezione ai giovani"

Approfondimenti su Foibe Italia

Martedì 10 febbraio, in tutta Italia si svolgono iniziative, spettacoli e mostre per ricordare le vittime delle foibe.

Una fiaccolata ha attraversato le strade di Messina per ricordare le vittime delle foibe.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Foibe Italia

Argomenti discussi: Giorno del Ricordo: martedì 10 febbraio la cerimonia in via Martiri delle Foibe; Eventi per il Giorno del Ricordo; Giorno del Ricordo; Giorno del ricordo.

Giorno del Ricordo, nota del Ministero alle scuole: favorire iniziative e viaggi nei luoghi delle foibeIl Ministero invita le scuole a celebrare il Giorno del Ricordo il 10 febbraio. La nota sollecita iniziative didattiche e Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, per ... orizzontescuola.it

Giorno del ricordo, tutte le iniziative del Comune di FirenzeL’assessora Albanese: Trasmettere la memoria alle nuove generazione è una responsabilità delle istituzioni e un investimento sulla consapevolezza e il rispetto ... msn.com

La decisione della Regione Toscana di escludere interventi esterni dal Consiglio regionale in occasione della commemorazione del Giorno del Ricordo, arrivando di fatto a censurare Italo Bocchino e altre voci, è una scelta grave, ideologica e profondamente facebook