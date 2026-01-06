Borgo Vecchio in giro sulla bici con 28 dosi di crack nel bauletto | arrestato

Un uomo è stato arrestato a Borgo Vecchio mentre si spostava in bicicletta. Durante un controllo, è stato trovato con 28 dosi di crack nel bauletto del mezzo. L'intervento ha portato all'arresto per possesso di sostanze stupefacenti. La vicenda sottolinea l'importanza della vigilanza nelle aree urbane e delle azioni di contrasto al traffico di droga.

Se ne andava in sella a una bici per le strade di Borgo Vecchio quando si sarebbe fermato per guardarsi attorno e prelevare qualcosa dal bauletto del mezzo. Una scena insolita secondo i carabinieri che hanno deciso di approfondire il controllo. Un ragazzo di 26 anni è stato arrestato nei giorni.

