Borgo Vecchio in giro sulla bici con 28 dosi di crack nel bauletto | arrestato

Da palermotoday.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato arrestato a Borgo Vecchio mentre si spostava in bicicletta. Durante un controllo, è stato trovato con 28 dosi di crack nel bauletto del mezzo. L'intervento ha portato all'arresto per possesso di sostanze stupefacenti. La vicenda sottolinea l'importanza della vigilanza nelle aree urbane e delle azioni di contrasto al traffico di droga.

Se ne andava in sella a una bici per le strade di Borgo Vecchio quando si sarebbe fermato per guardarsi attorno e prelevare qualcosa dal bauletto del mezzo. Una scena insolita secondo i carabinieri che hanno deciso di approfondire il controllo. Un ragazzo di 26 anni è stato arrestato nei giorni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

borgo vecchio in giro sulla bici con 28 dosi di crack nel bauletto arrestato

© Palermotoday.it - Borgo Vecchio, in giro sulla bici con 28 dosi di crack nel bauletto: arrestato

Leggi anche: In giro con 40 dosi di crack e cocaina nelle mutande, pusher 20enne arrestato dalla polizia

Leggi anche: Nel borsello nascondeva dosi di cocaina, marijuana e crack: arrestato 26enne

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

"Giro delle regioni" le bici di una volta a Casertavecchia - È stato presentato nei giorni scorsi a Casertavecchia il "Giro delle regioni ciclostoriche" del 2024. ilmattino.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.