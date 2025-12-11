Mcc intesa con Ministero Invitalia e Abi per sostenere l’imprenditoria giovanile | 356 mln per le Pmi del Sud

Il Gruppo Mediocredito Centrale ha firmato una convenzione con Ministero, Invitalia e Abi per sostenere l’imprenditoria giovanile nel Sud, con un investimento di 356 milioni di euro destinato alle PMI. L'iniziativa mira a favorire l’avvio di attività imprenditoriali tra i giovani tra i 18 e i 35 anni in condizioni di inoccupazione, disoccupazione o marginalità.

Il Gruppo Mediocredito Centrale ha sottoscritto la convenzione siglata tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Invitalia e Abi destinata al supporto dell’avvio di attività imprenditoriali per i giovani tra i 18 e i 35 anni inoccupati, disoccupati o in condizioni di marginalità. L’obiettivo della Convenzione è favorire l’inclusione lavorativa e la creazione di nuove iniziative imprenditoriali attraverso formazione, supporto nella fase di progettazione e tutoraggio per l’incremento delle competenze imprenditoriali. Con la Convenzione, Mediocredito Centrale, Bdm Banca e Cassa di Risparmio di Orvieto mettono a disposizione un conto corrente vincolato su cui saranno erogate le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del programma di investimento ammesso alle agevolazioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

