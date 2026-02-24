Zero spreco e Coldiretti insieme per l’agricoltura del futuro | arricchire i terreni con nuova sostanza organica

Zero Spreco ha avviato un progetto con Coldiretti per migliorare la fertilità del suolo. La collaborazione mira a testare le proprietà del compost “Amelia” sui terreni agricoli di Arezzo. L’obiettivo è capire come questa sostanza organica possa arricchire la terra e favorire le colture. L’accordo, valido tre anni, coinvolge aziende e agricoltori locali, che potranno utilizzare il compost nelle proprie pratiche di coltivazione. Si attende ora di vedere i risultati di questa sperimentazione.

Arezzo, 24 febbraio 2026 – AISA Impianti S.p.A. e Coldiretti Arezzo hanno siglato l’accordo triennale 2026-2028 per avviare un o studio sulle qualità agronomiche dell’ammendante compostato misto “Amelia”, prodotto da Zero Spreco di Aisa Impianti nei terreni coltivati a pieno campo. Saranno coinvolte le aziende agricole del territorio ed interesserà colture come grano, orzo, avena, mais, sorgo, girasole, tabacco, orticole, foraggere e piante officinali. C’è l’esigenza di rafforzare la fertilità dei terreni agricoli, oggi molto impoveriti: se all’inizio del ‘900 i suoli italiani presentavano in media circa il 4% di sostanza organica, oggi non si raggiungere l’1–1,5%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

