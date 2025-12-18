Da Padova a Bruxelles la protesta di Coldiretti | A rischio sicurezza alimentare e futuro agricoltura

Una folta delegazione di agricoltori padovani di Coldiretti, tra cui molti giovani imprenditori, ha partecipato a Bruxelles a una grande manifestazione per difendere la sicurezza alimentare e il futuro dell’agricoltura. La protesta si è levata contro i tagli di 90 miliardi di euro alla Politica Agricola Comune, di cui 9 miliardi destinati all’Italia, evidenziando le preoccupazioni di un settore fondamentale per il Paese.

