Raddoppio gli operai finiti in ospedale hanno respirato sostanza organica gassosa
Questa mattina, alcuni operai coinvolti nei lavori di scavo nel cantiere tra Giampilieri e Scaletta sono finiti in ospedale dopo aver respirato una sostanza organica gassosa. Le loro condizioni non sono gravi, ma l’incidente ha suscitato preoccupazione tra i colleghi. Nel frattempo, il cantiere ha ripreso le normali attività, dopo aver interrotto temporaneamente i lavori per accertamenti.
I rilievi dei vigili del fuoco dopo quanto accaduto nella galleria in fase di realizzazione a Giampilieri. Smentita la presenza di monossido di carbonio È tornato alla normale attività il cantiere per la realizzazione della nuova galleria ferroviaria tra Giampilieri e Scaletta, inizio della futura linea fino a Fiumefreddo. Ieri due operai erano finiti in ospedale per aver inalato una sostanza tossica all'interno del tunnel che la “talpa meccanica” sta scavando. I due dipendenti di Webuild sono stati trasportati al pronto soccorso del Policlinico per tutti gli accertamenti del caso, ma per fortuna non hanno avuto conseguenze serie.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Fuga di gas nel cantiere del raddoppio ferroviario, due operai in ospedale
