Von der Leyen in Ucraina con Costa | Pace a condizioni Kiev Zelensky | Putin ha fallito

Ursula von der Leyen e Antonio Costa visitano l’Ucraina per mostrare sostegno. La causa è l’anniversario dell’invasione russa, che ha portato a tensioni crescenti nella regione. Von der Leyen afferma che la pace dovrà rispettare le richieste di Kiev, mentre Zelensky ribadisce che Putin ha fallito nel suo obiettivo di destabilizzare il paese. La visita si concentra sulla solidarietà europea e sulle future trattative di pace. La situazione resta incerta e ancora tutta da definire.

(Adnkronos) – "La pace alle condizioni dell'Ucraina". Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen oggi a Kiev insieme al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa in occasione del quarto anniversario dell'invasione da parte della Russia. "A Kiev per la decima volta dall'inizio della guerra – scrive von der Leyen – Per ribadire.