Zelensky | Putin ha fallitonon vinto

Il presidente Zelensky afferma che le azioni di Putin sono fallite perché non sono riuscite a spezzare il morale degli ucraini. La sua dichiarazione arriva dopo settimane di scontri intensi nel territorio. Zelensky sottolinea che il leader russo non ha ottenuto i risultati sperati e che l’Ucraina resiste con determinazione. La sua analisi mette in evidenza la tenacia della popolazione in un momento di grande tensione. La situazione rimane molto complessa e in evoluzione.

8.15 "Putin ha fallito, non ha raggiunto i suoi obiettivi. Non ha spezzato gli ucraini. Non ha vinto questa guerra". Così il presidente ucraino Zelensky in un videomessaggio nel giorno del quarto anniversario dell'invasione russa. "Abbiamo salvato l'Ucraina e faremo il possibile - prosegue - per conquistare la pace e garantire che ci sia giustizia". "Vogliamo la pace: una pace forte, dignitosa e duratura", afferma. L'Ucraina è pronta a fare "tutto" il possibile. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Zelensky: "Sugli asset ha vinto Putin"Durante il suo intervento a Davos, il presidente Zelensky ha evidenziato come, a suo avviso, Putin abbia ottenuto vantaggi sugli asset europei.

Von der Leyen in Ucraina con Costa: “Pace a condizioni Kiev”. Zelensky: “Putin ha fallito”Ursula von der Leyen e Antonio Costa visitano l’Ucraina per mostrare sostegno.

