Zelensky | Putin ha fallitonon vinto

Da servizitelevideo.rai.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Zelensky afferma che le azioni di Putin sono fallite perché non sono riuscite a spezzare il morale degli ucraini. La sua dichiarazione arriva dopo settimane di scontri intensi nel territorio. Zelensky sottolinea che il leader russo non ha ottenuto i risultati sperati e che l’Ucraina resiste con determinazione. La sua analisi mette in evidenza la tenacia della popolazione in un momento di grande tensione. La situazione rimane molto complessa e in evoluzione.

8.15 "Putin ha fallito, non ha raggiunto i suoi obiettivi. Non ha spezzato gli ucraini. Non ha vinto questa guerra". Così il presidente ucraino Zelensky in un videomessaggio nel giorno del quarto anniversario dell'invasione russa. "Abbiamo salvato l'Ucraina e faremo il possibile - prosegue - per conquistare la pace e garantire che ci sia giustizia". "Vogliamo la pace: una pace forte, dignitosa e duratura", afferma. L'Ucraina è pronta a fare "tutto" il possibile. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Zelensky: "Sugli asset ha vinto Putin"Durante il suo intervento a Davos, il presidente Zelensky ha evidenziato come, a suo avviso, Putin abbia ottenuto vantaggi sugli asset europei.

Von der Leyen in Ucraina con Costa: “Pace a condizioni Kiev”. Zelensky: “Putin ha fallito”Ursula von der Leyen e Antonio Costa visitano l’Ucraina per mostrare sostegno.

Putin su Zelensky #putin #zelensky

Video Putin su Zelensky #putin #zelensky

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: I vertici dell'Ue in Ucraina, 'la pace alle condizioni di Kiev'. Zelensky: 'Putin ha fallito'; Zelensky: Putin ha fallito, non ha raggiunto i suoi obiettivi; Zelensky, ‘Putin ha fallito, non ha raggiunto obiettivi di guerra’; Zelensky: Putin ha fallito, non ha raggiunto gli obiettivi di guerra.

zelensky putin ha fallitoGuerra ucraina, Zelensky: «Putin ha fallito». Von der Leyen: «Pace sia alle condizioni di Kiev»Vladimir Putin «ha fallito, non ha raggiunto i suoi obiettivi di guerra». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel quarto anniversario ... ilmattino.it

zelensky putin ha fallitoI vertici dell'Ue in Ucraina, 'la pace alle condizioni di Kiev'. Zelensky: 'Putin ha fallito'Vladimir Putin ha fallito, non ha raggiunto i suoi obiettivi di guerra: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel quarto anniversario dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina. Kiev ... ansa.it