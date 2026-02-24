Zelensky | Oggi sono 4 anni da quando Putin avrebbe dovuto prendere Kiev in 3 giorni – Il video

Vladimir Putin ha sbagliato i piani, e Zelensky ricorda che sono passati quattro anni da quando si prevedeva la conquista di Kiev in soli tre giorni. La resistenza ucraina ha resistito, nonostante le difficoltà e le minacce. Zelensky sottolinea come il coraggio del suo popolo abbia frenato le ambizioni russe. La memoria di quell’epoca rimane viva nelle parole del presidente ucraino, che invita a non abbassare la guardia.

Vladimir Putin «ha fallito». Quattro anni dopo l’inizio dell’invasione russa, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky celebra la resistenza del suo popolo. In un video discorso in occasione dell’anniversario della guerra, dice Zelensky: «Putin non ha raggiunto i suoi obiettivi. Non ha spezzato gli ucraini. Non ha vinto questa guerra. Abbiamo preservato l’Ucraina e faremo tutto il possibile per raggiungere la pace e garantire che ci sia giustizia». «Ricordando l’inizio dell’invasione e guardando a oggi, abbiamo tutto il diritto di dire: abbiamo difeso l’indipendenza, non abbiamo perso la nostra statualità, Putin non ha raggiunto i suoi obiettivi. 🔗 Leggi su Open.online

Trump: Ho detto a Putin che non avrebbe dovuto fare la guerra in Ucraina – Il videoDurante l'evento di Davos del 22 gennaio 2026, Donald Trump ha affermato di aver comunicato a Putin che la guerra in Ucraina non avrebbe dovuto verificarsi.

Trump su Kiev: tregua di sette giorni per il gelo, "Putin è d’accordo". Zelensky ringrazia |Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato una tregua di sette giorni a Kiev, dicendo che Vladimir Putin è d’accordo.

