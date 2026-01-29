Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato una tregua di sette giorni a Kiev, dicendo che Vladimir Putin è d’accordo. Trump ha anche specificato che durante questa fase non ci saranno bombardamenti su città e infrastrutture energetiche. Zelensky ha ringraziato Trump e gli alleati per il sostegno, sottolineando l’importanza di questa pausa in un momento di tensione. La notizia ha già fatto il giro del mondo, mentre le parti si preparano a valutare i prossimi passi.

KIEV Donald Trump sostiene che Vladimir Putin gli ha promesso di mantenere «una settimana di tregua» nei bombardamenti su Kiev e su altre città ucraine. Volodymyr Zelensky ringrazia e attende che si avveri. «È una dichiarazione importante del presidente Trump, che dà la possibilità di mettere Kiev in sicurezza assieme alle altre città», ha reagito in serata il presidente ucraino. Che sia un raggio di sole nel gelo glaciale della sanguinosa guerra russo-ucraina? Dopo i trilaterali di Abu Dhabi venerdì e sabato scorsi, domenica nella stessa località dovrebbe tenersi un nuovo round di negoziati, ma questa volta pare saranno bilaterali tra le due delegazioni nemiche apparentemente senza la presenza dei mediatori americani, sebbene l’amministrazione Usa resti lo sponsor dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Trump su Kiev: tregua di sette giorni per il gelo, "Putin è d’accordo". Zelensky ringrazia |

La tensione a Kiev si allenta per una settimana.

Nelle ultime ore si sono susseguite importanti novità sul conflitto in Ucraina.

Trump a telefono con Putin prima dell'incontro con Zelensky a Washington

