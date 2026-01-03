L'Ucraina afferma che la Russia ostacola gli sforzi diplomatici per risolvere il conflitto. Zelensky sottolinea che, in assenza di progressi diplomatici, il paese proseguirà nella propria difesa. Nel frattempo, anche figure internazionali come Trump esprimono il loro punto di vista, evidenziando le tensioni e le prospettive future del contesto internazionale.

(Adnkronos) – "Se la Russia blocca" gli sforzi diplomatici per mettere fine alla guerra in Ucraina, l'Ucraina continuerà a difendersi. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso di una conferenza stampa, mentre Donald Trump, nella conferenza stampa che segue l'attacco al Venezuela e l'arresto di Maduro, ha dichiarato di non essere felice . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Ucraina-Russia, Trump: “Zelensky deve accettare le condizioni di Putin o sarà distrutto”

Leggi anche: Ucraina-Russia, Putin: “Abbiamo preso Kupiansk”. Zelensky: “Discuterò piano di pace con Trump”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Trump: 'Zelensky non ha nulla se non approvo io, incontro andrà bene'; Ucraina, Mosca: «Raid di droni contro residenza di Putin». Kiev: «Bugie»; Le notizie di mercoledì 31 dicembre sul conflitto in Ucraina; Zelensky domenica da Trump. Russia: pronti ad un patto con la NATO.

Ucraina, Zelensky: "Russia blocca diplomazia, ci difenderemo". Trump: "Non sono felice di Putin" - Il presidente ucraino ha incontrato i consiglieri per la sicurezza nazionale dei Volenterosi: 'Non siamo soli' ... adnkronos.com