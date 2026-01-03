Ucraina Zelensky | Russia blocca diplomazia ci difenderemo Trump | Non sono felice di Putin
L'Ucraina afferma che la Russia ostacola gli sforzi diplomatici per risolvere il conflitto. Zelensky sottolinea che, in assenza di progressi diplomatici, il paese proseguirà nella propria difesa. Nel frattempo, anche figure internazionali come Trump esprimono il loro punto di vista, evidenziando le tensioni e le prospettive future del contesto internazionale.
(Adnkronos) – "Se la Russia blocca" gli sforzi diplomatici per mettere fine alla guerra in Ucraina, l'Ucraina continuerà a difendersi. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso di una conferenza stampa, mentre Donald Trump, nella conferenza stampa che segue l'attacco al Venezuela e l'arresto di Maduro, ha dichiarato di non essere felice . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
