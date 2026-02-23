La ricercatrice Blanca Landa entra nel comitato regionale anti-Xylella | Contributo determinante

Blanca Landa, ricercatrice di fama internazionale, entra nel comitato regionale anti-Xylella per il suo lavoro di ricerca sulle malattie delle piante. La sua nomina deriva dall’importante contributo che ha dato nello studio del batterio e delle possibili soluzioni. La sua presenza rafforza le strategie di difesa contro il batterio che minaccia gli uliveti pugliesi. La collaborazione tra scienziati e autorità diventa così più stringente. Ora si attende il suo apporto concreto.

Una delle massime esperte internazionali in materia di fitopatie contribuirà a sconfiggere l'incubo Xylella in Puglia. Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e l'assessore regionale all'Agricoltura e Sviluppo rurale, Francesco Paolicelli, hanno incontrato questa mattina, nel palazzo della presidenza a Bari, la ricercatrice spagnola Blanca B. Landa, che ha accolto la proposta di entrare a far parte del comitato tecnico-scientifico regionale impegnato nel contrasto ai vettori del batterio. Si tratta di un organismo che, sulla scorta del modello di governance delineato dal piano nazionale, riunisce competenze provenienti da diversi ambiti, da quello veterinario all'ambientale.