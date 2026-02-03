Xylella la malattia degli ulivi e dell’uomo

Questa sera alle 21, al teatro Rasi di Ravenna, va in scena uno spettacolo dedicato alla malattia degli ulivi, che sta colpendo anche la nostra terra. La compagnia Teatro Koreja presenta “X di Xylella, Bibbia e Alberi Sacri”, uno spettacolo che mescola teatro e multimedia, diretto da Gabriele Vacis. L’evento promette di portare in scena le conseguenze di questa infezione, ma anche di riflettere sul legame tra gli alberi e l’uomo.

Appuntamento importante, quello di oggi alle 21 al teatro Rasi (via di Roma, 39, a Ravenna), dove sarà ospite la compagnia Teatro Koreja con 'X di Xylella, Bibbia e Alberi Sacri', uno spettacolo in collaborazione con Potenziali Evocati Multimediali per la regia di Gabriele Vacis, su testo dello stesso e di Letizia Russo e Lucia Raffaella Mariani. A chiusura della serata si terrà la presentazione del volume Forty.40 con Salvatore Tramacere, Giovanni Gardini e Marco Martinelli. I pugliesi sono figli di ulivi e viti, di olio e vino, di oro e sangue e sole. E i loro ulivi, si dice, "sono immortali", nascondono nel loro attorcigliarsi centinaia e centinaia di anni.

Gli ulivi del Salento rappresentano un patrimonio naturale e culturale di grande valore, ma negli ultimi anni sono stati duramente colpiti dalla Xylella fastidiosa.

