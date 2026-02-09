Sicilia maltempo | Schifani vara piano aiuti per Niscemi e coste colpite nominato commissario per l’emergenza
Il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ha annunciato nuovi aiuti per le zone più colpite dal maltempo. Ha nominato anche un commissario speciale per gestire l’emergenza a Niscemi e lungo le coste, dove i danni sono stati più evidenti. La decisione arriva dopo giornate di forte pioggia e vento che hanno provocato allagamenti e danni alle infrastrutture. Ora si cerca di mettere in campo interventi rapidi per aiutare le persone colpite.
Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha annunciato l’implementazione di nuovi interventi a sostegno dei cittadini colpiti dal maltempo, con particolare attenzione alle aree di Niscemi e alle coste siciliane. La cabina di regia istituita presso Palazzo d’Orleans si è riunita oggi, 9 febbraio 2026, per fare il punto sulla situazione e coordinare gli aiuti. L’obiettivo primario è il ripristino dei servizi essenziali e la gestione delle emergenze. La riunione della cabina di regia si è concentrata sulle conseguenze della recente frana di Niscemi e sui danni causati dal maltempo lungo le coste siciliane.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Sicilia Maltempo
Meloni a Niscemi, premier sorvola zone colpite dal maltempo in Sicilia
La premier Giorgia Meloni è arrivata a Niscemi, in Sicilia, dove una frana ha causato danni e disagi.
Maltempo, Meloni sorvola le zone colpite in Sicilia, poi partecipa a riunione per Niscemi
Questa mattina il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sorvolato alcune zone della Sicilia colpite dal maltempo.
Ultime notizie su Sicilia Maltempo
Maltempo: il consiglio dei ministri vara lo stato di emergenza. Stanziati 100 milioniPresenti i governatori delle tre Regioni colpite: Roberto Occhiuto (Calabria), Renato Schifani (Sicilia) e Alessandra Todde (Sardegna) ... tg.la7.it
Maltempo: Schifani e Occhiuto al Cdm, le stime dei danni in Calabria e SiciliaIl Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, rilasciando alcune dichiarazioni fuori Palazzo Chigi prima di partecipare, con i Presidenti di Sicilia e Sardegna, al Consiglio dei Ministri con ... strettoweb.com
Ancora maltempo in Sicilia. Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. facebook
