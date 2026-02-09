Sicilia maltempo | Schifani vara piano aiuti per Niscemi e coste colpite nominato commissario per l’emergenza

Il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ha annunciato nuovi aiuti per le zone più colpite dal maltempo. Ha nominato anche un commissario speciale per gestire l’emergenza a Niscemi e lungo le coste, dove i danni sono stati più evidenti. La decisione arriva dopo giornate di forte pioggia e vento che hanno provocato allagamenti e danni alle infrastrutture. Ora si cerca di mettere in campo interventi rapidi per aiutare le persone colpite.

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha annunciato l’implementazione di nuovi interventi a sostegno dei cittadini colpiti dal maltempo, con particolare attenzione alle aree di Niscemi e alle coste siciliane. La cabina di regia istituita presso Palazzo d’Orleans si è riunita oggi, 9 febbraio 2026, per fare il punto sulla situazione e coordinare gli aiuti. L’obiettivo primario è il ripristino dei servizi essenziali e la gestione delle emergenze. La riunione della cabina di regia si è concentrata sulle conseguenze della recente frana di Niscemi e sui danni causati dal maltempo lungo le coste siciliane.🔗 Leggi su Ameve.eu

La premier Giorgia Meloni è arrivata a Niscemi, in Sicilia, dove una frana ha causato danni e disagi.

Questa mattina il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sorvolato alcune zone della Sicilia colpite dal maltempo.

