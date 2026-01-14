Oggi a palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Alberto Bozza ha presentato la 747ª edizione della Fiera agricola e agroalimentare di San Biagio di Bovolone, in programma dal 31 gennaio al 3 febbraio 2026. L’evento rappresenta un momento di rilievo per il settore agricolo e per l’economia locale, consolidando la tradizione e promuovendo le attività del territorio.

Oggi, presso la sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Alberto Bozza (Forza Italia) ha presentato la 747^ edizione della tradizionale Fiera agricola e agroalimentare di San Biagio di Bovolone, in provincia di Verona, in programma dal 31 gennaio al 3 febbraio 2026, un importante volano, non solo per il settore agricolo, ma anche per tutto il comparto economico del territorio. “La Fiera agricola e agroalimentare di San Biagio di Bovolone, giunta alla 747^ edizione, è diventata un punto di riferimento, non solo per la provincia di Verona, ma per tutto il territorio veneto, dato che promuove e valorizza l'agricoltura, la cultura contadina, la storia e le tradizioni locali, ma anche l'innovazione e la tecnologia”, ha detto il consigliere regionale Alberto Bozza, il quale ha fortemente voluto presentare, presso la sede del Consiglio regionale del Veneto, la storica Fiera di San Biagio di Bovolone. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: 747esima edizione Fiera agricola e agroalimentare di San Biagio di Bovolone

