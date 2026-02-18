Xiaomi 17 ultra leica edition lancio globale potrebbe riservare un colpo di scena
Xiaomi ha annunciato il lancio mondiale del modello 17 Ultra Leica Edition, previsto per il 28 febbraio. La causa di questa novità deriva dall’interesse crescente per i telefoni con fotocamere di alta qualità, puntando a conquistare il mercato premium. La versione speciale include ottiche Leica e un design rinnovato, attirando l’attenzione degli appassionati di fotografia mobile. Tuttavia, si vocifera che il debutto potrebbe riservare qualche sorpresa, rendendo questa uscita ancora più attesa da parte dei consumatori. La presentazione ufficiale si avvicina rapidamente.
l’aggiornamento sulle novità della serie Xiaomi 17 anticipa una uscita globale prevista per il 28 febbraio. i modelli pro e pro max non saranno presenti sui mercati internazionali, lasciando disponibili solo la versione base Xiaomi 17 e la variante Xiaomi 17 Ultra. la versione Leica Edition, attualmente in vendita in Cina, potrebbe arrivare all’estero con un nome diverso. la serie xiaomi 17: uscita globale e limiti sui modelli. per quanto riguarda l’espansione globale, solo la xiaomi 17 e la xiaomi 17 ultra sembrano destinatarie di una commercializzazione internazionale, mentre le versioni pro e pro max restano escluse dai mercati esterni. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
Xiaomi 17 e xiaomi 17 ultra data di lancio globale e prezzi trapelatiXiaomi ha annunciato ufficialmente il lancio globale della serie 17, che include i modelli Xiaomi 17 e Xiaomi 17 Ultra, previsto per i prossimi mesi.
