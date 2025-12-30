Ryan Coogler ha condiviso dettagli sullo sviluppo del reboot di X-Files, spiegando quali elementi del celebre cult di Chris Carter saranno preservati. Il regista ha illustrato come la nuova versione manterrà l’essenza originale, integrando al contempo alcune novità per adattarsi ai gusti contemporanei. Questa fase di produzione promette di rispettare la tradizione della serie, offrendo agli appassionati un ritorno alle atmosfere e ai temi che hanno reso X-Files un fenomeno.

Il filmmaker ha svelato quali elementi del cult creato da Chris Carter saranno presenti anche nella nuova versione in fase di sviluppo. X-Files, la serie cult dedicata alle indagini degli agenti Mulder e Scully, è al centro di un reboot e il regista Ryan Coogler, che sta lavorando al progetto, ha condiviso qualche anticipazione e dettaglio sul modo in cui sta lavorando. Il filmmaker, durante il podcast Happy Sad Confused, ha infatti rassicurato i fan sostenendo che la struttura della narrazione resterà la stessa dell'originale. In che modo il reboot resterà fedele alla serie originale Ryan Coogler ha ora dichiarato che non ha intenzione di cambiare il format ideato per X-Files dal creatore Chris Carter.

© Movieplayer.it - X-Files: Ryan Coogler svela come sta sviluppando la storia raccontata nel reboot

