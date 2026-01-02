Milan Giménez già ai titoli di coda | stagione compromessa e futuro in bilico

Il percorso di Santiago Giménez al Milan sta attraversando una fase difficile, segnato da prestazioni sotto le aspettative e da una stagione complicata. La situazione attuale solleva dubbi sul suo futuro e sulla continuità con il club. Analizziamo i motivi di queste difficoltà e le possibili implicazioni per il giocatore e la squadra.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.