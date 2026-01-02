Milan Giménez già ai titoli di coda | stagione compromessa e futuro in bilico
Il percorso di Santiago Giménez al Milan sta attraversando una fase difficile, segnato da prestazioni sotto le aspettative e da una stagione complicata. La situazione attuale solleva dubbi sul suo futuro e sulla continuità con il club. Analizziamo i motivi di queste difficoltà e le possibili implicazioni per il giocatore e la squadra.
Al Milan il tempo corre più veloce che altrove, soprattutto quando le aspettative diventano un peso. E nel caso di Santiago Giménez, quel tempo sembra essersi già consumato. A distanza di dodici mesi dal suo sbarco in rossonero, l’attaccante messicano rischia seriamente di aver già chiuso il suo capitolo milanese, nonostante un investimento da quasi 35 milioni e un contratto lungo. Milan, il caso Giménez: da uomo della svolta a rebus irrisolto. Quando arrivò a gennaio 2025 dal Feyenoord, Giménez rappresentava una scelta identitaria: un centravanti giovane, prolifico, destinato a incarnare il rilancio voluto dalla proprietà americana dopo una prima parte di stagione complicata. 🔗 Leggi su Milanzone.it
Leggi anche: Calciomercato Juve: avventura in bianconero ai titoli di coda! Si va verso la separazione già a gennaio, valigie in mano e futuro ormai lontano da Torino. Tutti i dettagli
Leggi anche: Giménez, nodo Milan: futuro in bilico mentre spuntano Sunderland e Brentford
Milan, Jashari: "Voglio vincere titoli, fantastico giocare con Modric. I miei idoli..." - Al termine di una lunga trattativa con il Club Brugge, il centrocampista classe 2002 è diventato a tutti gli effetti un calciatore rossonero. corrieredellosport.it
Milan, Conceiçao ai titoli di coda: resta solo la Coppa Italia. Avanza l'ipotesi D'Amico-Sarri - Dal giorno del suo insediamento, a fine dicembre dopo l’esonero di Paulo Fonseca, non ha mai dato continuità al Diavolo. ilmessaggero.it
Milan, Cardinale: "Il viaggio non riguarda solo vincere titoli. L'ossessione è tornare al top in Europa" - Nel corso dell'evento organizzato con Assouline presso il Flagship Store del Milan in Via Dante, in cui sono stati celebrati i 125 anni del club, è stato presentato il libro celebrativo della storia ... calciomercato.com
#Nkunku-#Milan, titoli di cosa - facebook.com facebook
AC #Milan comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione per l'acquisizione a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Niclas #Füllkrug dal #WestHam United FC. L’attaccante tedesco indosserà la maglia numero 9. x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.