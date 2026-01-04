Asllani-Torino già ai titoli di coda | non convocato tornerà all’Inter?

Kristjan Asllani non è stato convocato dal Torino per la partita contro il Verona, alimentando le speculazioni su un possibile ritorno anticipato all’Inter. La sua assenza pare non essere dovuta a motivi fisici, lasciando aperta la possibilità di un rientro nel club nerazzurro. Restano da monitorare ulteriori sviluppi sulla sua situazione contrattuale e sulle decisioni delle società coinvolte.

Possibile rientro anticipato all’Inter per Kristjan Asllani. Secondo quanto riferisce Toro Goal, il centrocampista non figura tra i convocati del Torino per la sfida di oggi contro il Verona, un’assenza che non sarebbe legata a problemi fisici. Dietro la mancata convocazione ci sarebbe infatti la volontà di interrompere anticipatamente il prestito, con il giocatore pronto a fare ritorno a Milano dopo appena sei mesi dall’accordo estivo. L’operazione, definita la scorsa estate tra Inter e Torino, prevedeva un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con opzione di riscatto fissata a 11,5 milioni. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

