Asllani-Torino già ai titoli di coda | non convocato tornerà all’Inter?
Kristjan Asllani non è stato convocato dal Torino per la partita contro il Verona, alimentando le speculazioni su un possibile ritorno anticipato all’Inter. La sua assenza pare non essere dovuta a motivi fisici, lasciando aperta la possibilità di un rientro nel club nerazzurro. Restano da monitorare ulteriori sviluppi sulla sua situazione contrattuale e sulle decisioni delle società coinvolte.
Possibile rientro anticipato all’Inter per Kristjan Asllani. Secondo quanto riferisce Toro Goal, il centrocampista non figura tra i convocati del Torino per la sfida di oggi contro il Verona, un’assenza che non sarebbe legata a problemi fisici. Dietro la mancata convocazione ci sarebbe infatti la volontà di interrompere anticipatamente il prestito, con il giocatore pronto a fare ritorno a Milano dopo appena sei mesi dall’accordo estivo. L’operazione, definita la scorsa estate tra Inter e Torino, prevedeva un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con opzione di riscatto fissata a 11,5 milioni. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Il Torino sta seriamente considerando l’interruzione anticipata del prestito di Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese tornerebbe all’Inter. La decisione finale sarà presa dopo la partita di campionato contro il Verona. @ToroGoal x.com
