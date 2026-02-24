WWE | The Undertaker sorprende AJ Styles il Phenomenal One nella Hall of Fame

La WWE ha deciso di onorare AJ Styles, recentemente ritiratosi dopo la sconfitta al Royal Rumble, dedicandogli una puntata di Raw. Durante l’evento, The Undertaker ha fatto una sorpresa, apparendo sul ring per salutare il suo ex rivale e ringraziare il pubblico. L’incontro tra i due ha attirato l’attenzione dei fan, che hanno assistito a un momento di grande emozione e rispetto. La serata si è conclusa con una fotografia ricordo tra i due wrestler.

La WWE questa notte ha dedicato la puntata di Raw ad AJ Styles, fresco di ritiro dal wrestling dopo la sconfitta al PLE Royal Rumble contro Gunther. Una scelta non casuale, in quanto la puntata di Raw di questa notte si è svolta ad Atlanta, Georgia, la casa del Phenomenal One. Nel corso della serata sono state mostrate diverse clip della carriera di Styles e tanti suoi vecchi amici erano in città per celebrarlo: c'erano i Good Brothers (Luke Gallows e Karl Anderson), Michin, Tonga Loa e Tama Tonga, Abyss, Frankie Kazarian, Omos, Jeremy Borash e altri. Dal tavolo di commento hanno citato diversi momenti della carriera di AJ Styles senza dimenticare il Giappone o la TNA e il Phenomenal One ha chiuso la puntata per dare il suo saluto, una sorta di secondo ritiro, nella sua città.