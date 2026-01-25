WWE SNME | Che spettacolo tra AJ Styles e Shinsuke Nakamura! Il Phenomenal One è pronto per Gunther

AJ Styles, veterano della WWE, si prepara a un importante match contro Gunther al Royal Rumble in Arabia Saudita. Dopo un lungo percorso in WWE, l’atleta si trova all’ultimo anno di attività, con il rischio di un addio improvviso ai ring. Questo incontro rappresenta un momento cruciale per la sua carriera e per gli appassionati di wrestling, che seguiranno con attenzione questa sfida tra due nomi di grande rilievo.

AJ Styles è entrato nell’ultimo anno della sua carriera, ma quello che inizialmente sembrava potesse essere un “farewell tour” di un anno, sulla falsariga di quello fatto da John Cena nel 2025, potrebbe essere invece un addio ai ring improvviso in quanto il Phenomenal One tra una settimana in Arabia Saudita metterà in palio proprio la sua carriera contro Gunther al PLE Royal Rumble. Una decisione sofferta, ma necessaria per Styles per poter affrontare ancora una volta il Ring General che dal canto suo punta a ritirare un’altra leggenda dopo esserci riuscito con Goldberg e Cena. Prima della tappa saudita Styles, questa notte, ha lottato per l’ultima volta contro Shinsuke Nakamura, regalando ai fan un ultimo grande spettacolo con il giapponese. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

