WWE | Rumors su chi potrebbe introdurre AJ Styles nella Hall of Fame

Durante l’ultima puntata di RAW, The Undertaker ha annunciato che AJ Styles entrerà nella WWE Hall of Fame. La decisione arriva dopo mesi di voci e speculazioni tra i fan, che hanno seguito con attenzione il percorso dell’atleta. L’annuncio ha generato entusiasmo tra gli appassionati, che aspettano di scoprire il momento in cui Styles riceverà il riconoscimento. La cerimonia si terrà nelle prossime settimane e suscita molte aspettative.

L'ultima puntata di RAW ci ha regalato un momento di assoluta commozione quando The Undertaker ha annunciato che "The Phenomenal" AJ Styles sarebbe stato il nuovo membro della WWE Hall of Fame. Un'introduzione sicuramente meritata, anche se per certi versi sorprendente, visto che gran parte del pubblico sarà stato spiazzato dal fatto che Styles finirà prima nella Hall of Fame della WWE rispetto a quella della sua storica federazione, la TNA. A poche ore dall'annuncio, iniziano già a susseguirsi i primi rumors su chi potrebbe effettivamente introdurre AJ nell'arca della gloria.