Liv Morgan si aggiudica la Royal Rumble 2026 eliminando Tiffany Stratton e conquista il biglietto per WrestleMania. Entrata con il numero 14, Morgan ha resistito fino alla fine, eliminando l’ultima avversaria al termine di un match molto movimentato. La vittoria le permette di prepararsi per la grande serata di wrestling, mentre Tiffany Stratton si ferma a pochi passi dalla conquista.

Entrata col numero 14, la leader del Judgment Day ha eliminato per ultima Tiffany Stratton al termine di un match ricco di colpi di scena. Charlotte Flair ha resistito quasi un’ora dal numero 1 Liv Morgan conquista la Royal Rumble al terzo tentativo. Liv Morgan ha vinto la Royal Rumble femminile 2026, disputata al Riyadh Season Stadium di Riad, in Arabia Saudita. Entrata col numero 14, la leader del Judgment Day ha superato 29 avversarie e si è guadagnata un match per il titolo femminile di sua scelta a WrestleMania 42, in programma il 18 e 19 aprile all’ Allegiant Stadium di Las Vegas. Per Liv Morgan si tratta di un traguardo inseguito a lungo: era arrivata seconda sia nella Royal Rumble 2023 che in quella del 2024. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - ROYAL RUMBLE 2026: Liv Morgan vince eliminando Tiffany e va a WrestleMania

Liv Morgan, campionessa mondiale femminile WWE, ha ottenuto un recente successo al King and Queen of the Ring di Jeddah, sconfiggendo Becky Lynch.

