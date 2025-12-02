WWE | Liv Morgan ha fatto di tutto per nascondere il suo ritorno
Il ritorno clamoroso di Liv Morgan a Survivor Series: WarGames 2025, dove non solo ha colpito con un low-blow John Cena ma si è finalmente riunita con Dominik Mysterio, ha lasciato senza parole i fan della WWE. Ma ora, grazie a CJ Perry (aka Lana in WWE ), abbiamo tutte le informazioni sui retroscena di quanto accaduto. In una recente puntata del podcast Inside the Ring, CJ ha rivelato i dettagli di come Liv sia riuscita a realizzare una delle sorprese più segrete che la WWE abbia visto negli ultimi anni. Secondo CJ, tutto è iniziato nella fattoria di Liv Morgan, dove stavano registrando una puntata di Identity Crisis, il podcast di CJ. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Se n’è andato a cent’anni Lodovico Pucciarelli, per tutti “Morgan”, partigiano della terza compagnia Naldo Pegollo e uno degli ultimi sopravvissuti. Un uomo che aveva imparato prima di tutto a lavorare la terra e poi, quando la libertà glielo chiese, a difenderla. - facebook.com Vai su Facebook
WWE: Liv Morgan rientra e cambia gli equilibri a Raw - Ritorno esplosivo per Liv Morgan a Raw, che rilancia il Judgment Day al fianco di Dominik Mysterio dopo Survivor Series ... Scrive spaziowrestling.it
WWE: Le prime parole di Liv Morgan dopo il ritorno a Survivor Series - Liv Morgan ha scioccato il WWE Universe con il suo ritorno a sorpresa a Survivor Series: WarGames, intervenendo nel finale dell’ultimo Premium Live Event di John Cena e riunendosi con Dominik Mysterio ... Secondo zonawrestling.net
WWE: Ritorno e colpo di scena, Liv Morgan protagonista dello spot di WrestleMania 42 - La WWE è entrata nella fase più calda della promozione per WrestleMania 42 e, durante Survivor Series, ha finalmente mostrato la versione completa dello spot dedicato alla divisione femminile. Riporta zonawrestling.net
La WWE rilancia Liv Morgan in vista di WrestleMania 42 - Ritorno esplosivo per Liv Morgan a Survivor Series, con la WWE che la inserisce subito nello spot di WrestleMania 42 ... Secondo spaziowrestling.it
Grande aggiornamento sui piani di Liv Morgan per WrestleMania 42 - Liv Morgan si avvicina al ritorno in WWE mentre emergono nuovi piani per WrestleMania 42, che suggeriscono un suo importante ritorno in scena. Secondo worldwrestling.it
Liv Morgan, protagonista della Wwe: "Il 2024 è stato il mio anno" - Il momento più bello a SummerSlam" È uno dei volti migliori del 2024, l’anno che l’ha consacrata come ... Scrive gazzetta.it